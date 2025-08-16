Захарова прокомментировала реакцию Запада на саммит в Анкоридже

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко прокомментировала реакцию западных СМИ на встречу президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже.

«Западные СМИ находятся в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие. Три года они рассказывали мифы об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского Президента в США», — заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что торжественная церемония встречи и характер переговоров полностью опровергают нарратив о якобы имеющей место международной изоляции Москвы.

Саммит в Анкоридже привлек внимание всего мира. Особое впечатление произвело, что Трамп лично встретил Путина на летном поле, а затем лидеры вместе направились на переговоры в одном автомобиле.