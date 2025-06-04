Захарова прокомментировала реакцию Киева на итоги стамбульской встречи

Захарова: Зеленский позволил себе оскорбительные заявления в адрес делегации РФ

Президент Украины Владимир Зеленский «зашелся в истерике» после переговоров РФ и Украины в Стамбуле 2 июня. Он позволил себе «оскорбительные» и «хамские» заявления в адрес российской делегации, завила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС .

Сразу после завершения второго раунда переговоров в офисе Зеленского принялись его комментировать, сделав акцент на то, что у Москвы якобы нет стремлений к миру. По словам Захаровой, было видно, что достигнутые результаты «кое-кого явно раздосадовали».

Она напомнила, что в первый раунд переговоров Зеленский тоже был недоволен составом российской делегации.

«В этот раз он опять зашелся в истерике относительно российской делегации», — сказала офпред МИД РФ.

Захарова добавила, что заявления Зеленского перемешивались с откровенными угрозами нанести новые удары по РФ.

Ранее президент Украины назвал идиотами членов делегации РФ за идею остановить огонь на 3 дня. Он также призвал США ввести новый пакет антироссийских санкций.