Захарова призвала Макрона объясниться за попытку вмешаться в выборы в Румынии

Президент Франции Эммануэль Макрон должен дать объяснения распространившейся в Сети информации о том, что к основателю Telegram Павлу Дурову обращался директор французской внешней разведки Николя Лернер с просьбой повлиять на выборы в Румынии. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС .

«Мне кажется, информацию, позволяющую подтвердить или опровергнуть прозвучавшие заявления о том, что директор внешней разведки Франции Николя Лернер обращался к Павлу Дурову о блокировке в мессенджере Telegram информации о консервативных силах Румынии, должны комментировать в Париже власти Франции. В первую очередь президент этой страны должен дать соответствующие разъяснения», — считает Захарова.

Захарова подчеркнула, что Макрон обязан дать какое-либо объяснение, так как распространившаяся информация является не утечкой и фейком, а заявлением конкретного человека, который создал интернет-платформу. Более того, Дуров был фигурантом мер, направленных против него по прилету в Париж, и они также были связаны с работой Telegram.

Ранее Дуров заявил, что одна из европейских стран требовала ввести цензуру в мессенджере в связи с президентскими выборами в Румынии. Он категорически отказался это делать и рассказал об этом в своем канале.