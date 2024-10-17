Захарова призвала Германию прекратить поставки вооружений Киеву
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Германию не ставить России ультиматумы по Украине и прекратить поставки вооружений киевскому режиму, пишут «Известия».
Таким образом дипломат прокомментировала высказывания главы Христианско-демократического союза Фридриха Мерца об ультиматуме России.
«Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит», — отметила она.
Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий заявил, что прекращение Германией военной помощи Украине — это не просто сигнал, это мощный удар по западной поддержке киевского режима.