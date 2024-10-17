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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Германию не ставить России ультиматумы по Украине и прекратить поставки вооружений киевскому режиму, пишут « Известия» .

Таким образом дипломат прокомментировала высказывания главы Христианско-демократического союза Фридриха Мерца об ультиматуме России.

«Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит», — отметила она.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий заявил, что прекращение Германией военной помощи Украине — это не просто сигнал, это мощный удар по западной поддержке киевского режима.