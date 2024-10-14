Прекращение Германией военной помощи Украине — это не просто сигнал, это мощный удар по западной поддержке киевского режима, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Ранее Bild сообщал, что ФРГ не будет больше направлять тяжелую военную технику Киеву. Министерство обороны Германии также не верит в то, что украинская армия проведет контрнаступление в ближайшее время.

«Берлин, который еще вчера обещал помогать до „победного конца“, теперь делает резкий поворот на 180 градусов. Кто следующий? Великобритания? Франция? Польша? Да, сейчас эти государства декларируют „непоколебимую поддержку“, но как долго они смогут игнорировать очевидный факто того, что Украина становится неподъемным багажом для Европы? Экономические проблемы, внутренняя нестабильность и усталость от бесконечного конфликта заставляют даже самых ярых сторонников Украины пересматривать свои позиции», — сказал политолог.

Германия была одним из ключевых поставщиков как вооружений, так и финансовой поддержки. Страна занимала 5 место по информации в базе данных помощи Украине Ukraine Support Tracker, которую ведет Кильский институт мировой экономики.

«Без немецкой техники и средств Украине придется очень непросто. Это заметный сигнал для всех о том, что запасы поддержки на Западе небезграничны. Для России же такое решение — символ победы дипломатии и выносливости. Мы видим, что последовательность нашей позиции приносит результаты. Мир устал от лицемерных лозунгов Запада о „демократии“ и „свободе“, которые на деле оборачиваются разрушенными городами и унесенными человеческими жизнями», — добавил эксперт.

По мнению политолога, этот шаг Германии — лишь начало.

«Пройдет немного времени, и вполне вероятно, что мы увидим, как страны одна за другой начнут сворачивать поддержку Украине, осознавая бессмысленность и бесперспективность этого конфликта», — заключил Булавицкий.