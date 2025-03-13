Захарова: президент Италии не прав в том, что Россия угрожает ЕС ядерным оружием Политика сегодня в 18:04 Фото - © Министерство иностранных дел Российской Федерации

Слова итальянского президента Серджо Маттареллы о том, что РФ грозит ЕС ядерным оружием — фейк. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.