Захарова: президент Италии не прав в том, что Россия угрожает ЕС ядерным оружием
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Слова итальянского президента Серджо Маттареллы о том, что РФ грозит ЕС ядерным оружием — фейк. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
«Президент Италии заявил, что Россия якобы угрожает Европе ядерным оружием? Это вранье. Это ложь», — отметила дипломат.
Маттарелла не найдет ни одного заявления от официального лица РФ, которое можно трактовать таким образом. Захарова добавила, что за произнесенные слова необходимо отвечать.
Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что ядерное оружие — экзистенциальная угроза человечеству.