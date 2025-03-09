Трамп считает ядерное оружие экзистенциальной угрозой для всего человечества
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Американский президент Дональд Трамп высказался на тему климатических изменений, которые принято считать угрозой человечеству. По мнению лидера США, по-настоящему величайшей экзистенциальной угрозой для населения Земли является ядерное оружие, сообщает РИА Новости.
«Я годами слушал, как Байден говорит об „экзистенциальной угрозе“. Ему нравился этот термин. Он утверждал, что наша главная угроза — это климат. А я сказал: нет, главная угроза стоит на полках в разных странах — это ядерное оружие», — заявил Трамп.
Трамп подчеркнул, что демократы никогда не говорили об опасности ядерного оружия, но именно оно способно уничтожить планету.
Ране Трамп заявил, что хочет вернуть мир к обсуждению отказа от ядерного оружия.