Трамп считает ядерное оружие экзистенциальной угрозой для всего человечества

Американский президент Дональд Трамп высказался на тему климатических изменений, которые принято считать угрозой человечеству. По мнению лидера США, по-настоящему величайшей экзистенциальной угрозой для населения Земли является ядерное оружие, сообщает РИА Новости .

«Я годами слушал, как Байден говорит об „экзистенциальной угрозе“. Ему нравился этот термин. Он утверждал, что наша главная угроза — это климат. А я сказал: нет, главная угроза стоит на полках в разных странах — это ядерное оружие», — заявил Трамп.

Трамп подчеркнул, что демократы никогда не говорили об опасности ядерного оружия, но именно оно способно уничтожить планету.

Ране Трамп заявил, что хочет вернуть мир к обсуждению отказа от ядерного оружия.