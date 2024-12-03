Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале предложила Хантеру Байдену в деятельности по помощи людям с зависимостями начать с президента Украины Владимира Зеленского.

«Пусть начнет с Зеленского. У него зависимости сильные. И от наркотиков, и от Байденов», — написала она.

Джо Байден решил помиловать своего сына в выходные, приурочив это событие ко Дню благодарения. В ответ на это Хантер Байден сказал, что намерен посвятить свою жизнь помощи людям, страдающим от зависимостей.

1 декабря адвокаты Хантера Байдена выразили опасения по поводу его будущего после избрания Дональда Трампа президентом США. Указывалось, что республиканец включил Хантера в список своих «врагов». Члены команды Трампа также отметили, что он может отомстить прокурорам, если те не займутся делом более строго.

В сентябре Хантер Байден признал свою вину по девяти обвинениям в рамках дела о налоговых преступлениях, а в июне согласился с обвинениями по трем пунктам, связанным с незаконным хранением оружия.