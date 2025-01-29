Захарова посоветовала дважды перепроверять заявления западных политиков
Захарова: фейковое заявление западного политика может быть цитатой
Фейковое заявление западных политиков нужно перепроверять, так как они могут быть цитатой, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат сообщила, что раньше приходилось проверять на правдоподобность заявления западных государственных деятелей.
«Сейчас нужно проверять всё с удвоенным вниманием, ибо велик шанс, что очевидно фейковое абсурдное заявление может оказаться точной цитатой», — посоветовала Захарова.
Ранее Захарова назвала «принципиальностью» позицию Латвии по приостановке обучения украинских медиков.