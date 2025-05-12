сегодня в 22:58

Захарова пообещала, что Москва ответит на закрытие генконсульства в Кракове

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва ответит на решение Варшавы закрыть генеральное консульство России в Кракове, сообщает РИА Новости .

«Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре», — отметила она.

По ее словам, ответ России последует после проведения межведомственных процедур. Варшава будет уведомлена, подчеркнула она.

Польша решила закрыть генеральное консульство (ГК) России в городе Краков, сообщил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский. По его словам, решение принято «в связи с наличием доказательств» о якобы причастности российских спецслужб к диверсии в торговом центре на севере Варшавы.

Ранее Польша также решила закрыть генконсульство России в Познани. Осенью 2024 года, объясняя это решение, Сикорский заявлял, что Россия «ведет гибридную войну» и «пытается совершить диверсию в Польше».