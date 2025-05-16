Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что международное право подрывается из-за неспособности добиться справедливого мира на Украине с сохранением ее территориальной целостности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывание в своем Telegram-канале и указала на нарушение причинно-следственной связи в мыслях Гутерриша.

«Генеральный секретарь ООН несколько нарушил причинно-следственную связь — все наоборот. Это подрыв международного права привел к неспособности сохранения территориальной целостности и мира на Украине», — заявила Захарова.

При этом Захарова отметила, что подрыв международного права произошел из-за действий коллективного Запада, который вмешался во внутреннюю политику Украины, подкупал чиновников и поддерживал агрессивный нацизм. Это привело к нарушению прав человека и всему тому, что происходит в настоящее время.

Ранее Захарова отреагировала на заявление украинского президента Владимира Зеленского, который сам тянул с утверждением состава переговорной делегации для встречи с российской стороной в Стамбуле, но при этом выражал надежду, что РФ найдет время для переговоров. В этот момент российская делегация уже находилась в Стамбуле и ждала представителей Украины.