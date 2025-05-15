Захарова назвала Зеленского клоуном, который мешает переговорам

Украинский президент Владимир Зеленский в одном из заявлений 15 мая выразил надежду, что у «России все-таки найдется время для встречи» с делегацией его страны, чем обрушил на себя критику со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. В своем Telegram-канале она назвала лидера Украины клоуном.

Захарова возмущена «показухой» Зеленского, который заявил, что надеется на встречу делегаций Украины и России, которые начнут мирные переговоры. Официальный представитель МИД РФ напомнила, что российская сторона в полном составе давно находится в Стамбуле, у нее есть время, которое, судя по всему, найти не может именно Украина.

«Скоро уже сутки, как российская делегация в Стамбуле. Ждет, пока клоун навыступается, галлюциногены его отпустят, и он позволит тем, кому три года запрещал, приступить к переговорам», — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что возобновить прерванные в 2022 году переговоры предложил президент России Владимир Путин. Он обратился к Киеву с предложением усадить переговорщиков за стол для обсуждения вопроса урегулирования конфликта и устранение его первопричины 15 мая. Российская делегация прибыла еще утром 15 мая в Стамбул и сделала заявление о серьезности намерений в работе над проблемным вопросом. Украина, в свою очередь, сообщила, что делегация приедет в Турцию только поздно вечером 15 мая, поэтому переговоры перенесли на 16 мая.