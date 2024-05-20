Захарова ответила Каллас на слова об инструкторах НАТО на Украине
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила премьер-министру Эстонии Каи Каллас на ее слова, что на Украине уже работают инструкторы из стран НАТО, сообщает «Царьград».
По словам российского дипломата, определенные натовские государства «уже получают своих обучающих обратно».
Каллас недавно заявила, что ряд стран-членов Североатлантического альянса отправил своих военных специалистов на Украину для обучения бойцов ВСУ. Захарова упрекнув Каллас в сокрытии деталей о судьбе таких инструкторов.
«Некоторые страны уже получают своих обучающих обратно. Только молчат об этом. Надеюсь, храбрая Кая расскажет подробности», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России.
Ранее Захарова анонсировала ответные меры в связи с запретом на вещание в Евросоюзе трем крупным российским изданиям.