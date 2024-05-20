сегодня в 17:34

Захарова намекнула на гибель инструкторов НАТО на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила премьер-министру Эстонии Каи Каллас на ее слова, что на Украине уже работают инструкторы из стран НАТО, сообщает «Царьград» .

По словам российского дипломата, определенные натовские государства «уже получают своих обучающих обратно».

Каллас недавно заявила, что ряд стран-членов Североатлантического альянса отправил своих военных специалистов на Украину для обучения бойцов ВСУ. Захарова упрекнув Каллас в сокрытии деталей о судьбе таких инструкторов.

«Некоторые страны уже получают своих обучающих обратно. Только молчат об этом. Надеюсь, храбрая Кая расскажет подробности», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России.

Ранее Захарова анонсировала ответные меры в связи с запретом на вещание в Евросоюзе трем крупным российским изданиям.