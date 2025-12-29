сегодня в 22:25

Захарова: ответ на атаку Киева будет не дипломатическим

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция России на атаку Украины на резиденцию президента РФ Владимира Путина будет не дипломатической, сообщает РИА Новости .

«Ответы будут не дипломатическими. На это пусть они не надеются», — заявила она в эфире «Соловьев LIVE».

Также Захарова добавила, что атака Украины — это пощечина Трампу со стороны Киева.

Украинские войска в ночь на 29 декабря попытались ударить по государственной резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что переговорная позиция России окажется пересмотрена с учетом перехода Украины к государственному терроризму. Информации о пострадавших, ущербе после атаки БПЛА ВСУ на госрезиденцию Путина нет.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.