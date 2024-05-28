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Захарова отреагировала на слова Борреля о законности ударов Украины по РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова Жозепа Борреля по поводу законности ударов Украины по территории РФ, если они наносятся пропорционально.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее сказал, что удары Украины по РФ являются законными по международному праву, если они наносятся пропорционально.

Мария Захарова отреагировала на слова Борреля.

«Какая пропорция: один бОррель на десятки тысяч убитых украинцев для цветения «прекрасного сада»?», — написала Захарова.

Ранее Захарова разъяснила истинный смысл «мирной конференции» по Украине в Швейцарии. По ее мнению, эта конференция является очередным надувательством США.