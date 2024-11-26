Захарова отреагировала на решение Минюста США закрыть дело против Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Мниистерства юстиции США прекратить все федеральные дела в отношении Дональда Трампа. Это показывает «удивительную цикличность» американского правосудия, написала она в своем Telegram-канале .

Дипломат отметила, что американское демократичное правосудие раз в четыре года демонстрирует «абсолютную непредвзятость»: сначала до выборов, а потом сразу после. При этом результаты абсолютные разные.

«Потому что разобрались, да?.. Вот такая она — американская демократия», — добавила она.

Спецпрокурор США Джек Смит обратился в федеральный суд столичного округа Колумбия с просьбой закрыть дело против Дональда Трампа о якобы предпринятой им в январе 2021 года попытке сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах в США.

По словам спецпрокурора, Минюст довольно давно придерживается той позиции, что Конституция США запрещает предъявление обвинений и последующее уголовное преследование действующего президента.

Штаб Трампа назвал победой законности прекращение дел против него.