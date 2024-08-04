Захарова отреагировала на беспорядки в Британии после гибели детей на танцах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в официальном Telegram-канале ведомства прокомментировала массовые беспорядки в Великобритании и заявила, что РФ не имеет к ним никакого отношения, так как никогда не допускает своего вмешательства во внутренние дела других стран.

Манифестации переросли в массовые беспорядки по всей стране, задержанными оказались примерно 100 человек. По словам Захаровой, министр внутренних дел Британии Иветт Купер одобрила применение жестких мер со стороны полиции в отношении недовольных людей.

«Мы часто слышим из Британии беспочвенные обвинения в адрес нашей страны в подавлении инакомыслия и цензуре, а также громкие призывы к обеспечению демократии и соблюдению прав человека. Однако в данном случае именно британские власти и полиция должны действовать исключительно на основании законов», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД призвала Лондон перестать применять насилие в отношении граждан Британии и позволить им выразить несогласие с действиями властей.

Массовые беспорядки в Британии начались после того, как 29 июля в Саутпорте 17-летний подросток напал на детей с ножом во время танцев и йоги, которыми они занимались. В итоге три несовершеннолетних погибли, а двое взрослых и еще несколько детей попали в больницу.