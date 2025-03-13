Захарова отметила позитивную риторику администрации Трампа
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Новая администрация США ведет позитивную риторику касательно нормализации отношений с Россией. Однако в этом плане стоит смотреть на конкретные дела, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
По ее словам, Россия заметила позитивную риторику администрации нового президента США Дональда Трампа относительно налаживания отношений Москвы и Вашингтона. Все сигналы Белого дома по этому поводу принимаются к сведению.
При этом, как отметила Захарова, в первую очередь ориентироваться нужно на конкретные шаги и действия в нормализации отношений, а не только на слова.
Она добавила, что РФ несколько раз уже становилась свидетелем того, как слова расходятся с делами.
Ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф приземлился в Москве. Он собирается провести переговоры с российской стороной, чтобы попытаться убедить РФ закончить боевые действия на Украине.