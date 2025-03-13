Захарова отметила позитивную риторику администрации Трампа

Новая администрация США ведет позитивную риторику касательно нормализации отношений с Россией. Однако в этом плане стоит смотреть на конкретные дела, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС .

По ее словам, Россия заметила позитивную риторику администрации нового президента США Дональда Трампа относительно налаживания отношений Москвы и Вашингтона. Все сигналы Белого дома по этому поводу принимаются к сведению.

При этом, как отметила Захарова, в первую очередь ориентироваться нужно на конкретные шаги и действия в нормализации отношений, а не только на слова.

Она добавила, что РФ несколько раз уже становилась свидетелем того, как слова расходятся с делами.

Ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф приземлился в Москве. Он собирается провести переговоры с российской стороной, чтобы попытаться убедить РФ закончить боевые действия на Украине.