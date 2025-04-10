Захарова объяснила слова Макрона перепадами атмосферного давления

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии и готовности вести переговоры с РФ от лица Европы связаны с перепадами атмосферного давления, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Москва 24».

«Мне кажется, есть какая-то взаимосвязь с чем-то, она просто еще не выявлена», — отметила дипломат.

Ранее Макрон заявил, что Россия стала «угрозой» для Франции и Европы. Поэтому он планирует усилить армию.

В январе 2025 года французский президент Эмманюэль Макрон вновь затронул одну из своих любимых тем — укрепление общеевропейского оборонительного потенциала и повышение военной самостоятельности европейских стран.