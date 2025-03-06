Захарова не нашла смысл в приезде посла Франции после заявлений Макрона
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение по поводу приезда нового французского посла в Москву, учитывая слова президента Франции Эммануэля Макрона от том, что Россию нужно «утихомирить». Ее комментарий последовал за заявлением французского лидера об «угрозе от России», сообщает «Царьград».
Мария Захарова иронично назвала выступление Эммануэля Макрона «по-настоящему весенним». Он охарактеризовал французскую армию как самую мощную в Европе. Стоит отметить, что украинский лидер Владимир Зеленский высказывался в таком же ключе, говоря об украинских военных.
«Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению», — отметила дипломат.
В то же самое время в Россию скоро приедет новый французский посол, стремящийся к развитию отношений с Москвой, что контрастирует с позицией Макрона, считающего, что главное — «утихомирить Россию», и для него это намного более важно, чем мир в Европе.