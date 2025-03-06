Захарова не нашла смысл в приезде посла Франции после заявлений Макрона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение по поводу приезда нового французского посла в Москву, учитывая слова президента Франции Эммануэля Макрона от том, что Россию нужно «утихомирить». Ее комментарий последовал за заявлением французского лидера об «угрозе от России», сообщает «Царьград» .

Мария Захарова иронично назвала выступление Эммануэля Макрона «по-настоящему весенним». Он охарактеризовал французскую армию как самую мощную в Европе. Стоит отметить, что украинский лидер Владимир Зеленский высказывался в таком же ключе, говоря об украинских военных.

«Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению», — отметила дипломат.

В то же самое время в Россию скоро приедет новый французский посол, стремящийся к развитию отношений с Москвой, что контрастирует с позицией Макрона, считающего, что главное — «утихомирить Россию», и для него это намного более важно, чем мир в Европе.