Захарова назвала приоритетную цель для потенциального удара ВС РФ по Польше

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Захарова назвала базу ПРО в Польше приоритетной целью для возможного удара ВС РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская база противоракетной обороны (ПРО) в Польше — это одна из приоритетных целей для потенциального удара со стороны российской армии. По ее словам, в этот список данный военный объект вошел уже давно, сообщает ТАСС .

Захарова назвала открытие американской базы ПРО провокационным шагом со стороны Вашингтона. По словам офпреда дипломатического ведомства, такой шаг ведет к повышению уровня ядерной опасности.

«С учетом характера уровня угроз, возникающих от подобного рода западных военных объектов, база противоракетной обороны в Польше давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения», — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что если силы НАТО появятся на Украине, то это будет означать полноценное вступление альянса в войну против России.