Захарова назвала полным безумием военную поддержку Украины со стороны ЕС и НАТО

Поддержка странами ЕС и НАТО Украины — полное безумие. Этим занимаются те государства, которые подрывают на европейском континенте остатки мира «в пользу войны», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале .

Страны ЕС приняли 17-й пакет санкций против России. Они договорились оказывать санкционное давление на РФ и активно поддерживать Украину, напомнила дипломат.

Также 21 мая во время совместной конференции с генсеком НАТО Марком Рютте премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что государства Североатлантического альянса будут поддерживать Украину и вкладывать средства в ее оборону. Такие действия будут предприниматься вне зависимости от результата переговоров между странами, подчеркнула диппредставитель.

«Это полное безумие либо хладнокровная идеология тех, кто выступает исключительно за подрыв на европейском континенте остатков мира в пользу войны», — сказала Захарова.

Такая же повестка по поэтапной милитаризации Украины может быть и на грядущем саммите НАТО в нидерландской Гааге. Он пройдет 24–25 июня.