Захарова назвала «политическим скотным двором» происходящее на Украине

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что происходящее сегодня на Украине — это «политический скотный двор».

«Большая часть украинской как бы элиты, этого политического скотного двора — на каком языке они говорят? Но почему-то бить предлагается именно детей, говорящих на русском языке», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее актер Богдан Бенюк предложил бить на Украине детей прутом или бутылкой за использование русского языка.

Российский дипломат также призвала мировых правозащитников, художников и режиссеров остановить действия киевского режима.

Ранее Захарова заявила, что после окончания СВО на Украине нужно будет продолжить борьбу с русофобией. Она подчеркнула значение защиты прав представителей всех национальностей, проживающих в стране.