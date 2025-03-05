Захарова: наметились развязки по итогам встреч России и США

По итогам российско-американских переговоров наметились некие развязки, но ряд сложных вопросов еще остается. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС .

«Переговоры идут, начались, контакты существуют», — сказала Захарова.

Также, по ее словам, в каком-то смысле переговоры по решению украинского кризиса с американской делегацией тоже идут, но конкретики в них пока что нет.

При этом она напомнила, что украинский президент Владимир Зеленский сам себе запретил переговоры с Россией, подписав соответствующий указ в 2022 году.

Российско-американские переговоры прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны обсудили возобновление отношений, а также затронули вопрос урегулирования конфликта на Украине.

27 февраля в Стамбуле Москва и Вашингтон обсудили нормализацию работы своих посольств в двух странах. Россия также предложила Штатам рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения.