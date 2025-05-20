Захарова: Москва предложит Киеву поработать над меморандумом по движению к миру

Москва готова продолжать контакты с Киевом в рамках урегулирования конфликта. Россия предложит Украине поработать над меморандумом по движению к будущему мирному договору, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС .

Дипломат прокомментировала разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, который состоялся 19 мая. Захарова указала на то, что Россия вновь обозначила желание добиться окончательного и справедливого урегулирования украинского конфликта.

По ее словам, Москва собирается работать с Киевом над меморандумом по достижению прочного мира. При этом Захарова указала, что заключение мирного договора требует устранения первопричин конфликта.

По словам офпреда МИД РФ, сторонам нужно будет согласовать множество деталей, обсудить принципы и сроки заключения мирного соглашения, а также зафиксировать возможное прекращение огня. Дипломат подчеркнула, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, она готова продолжить контакты с Украиной.

Ранее Трамп заявил о достигнутом прогрессе в переговорах с Путиным об Украине. Стороны обсудили в том числе вопрос остановки боевых действий, обменялись мнением на этот счет.