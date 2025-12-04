Захарова: Москва ответит на принятие на Фарерах мер против российских рыбаков

Если Фарерские острова (автономная территория Королевства Дания) введут ограничения для российских рыбаков, то Москва будет вынуждена принять ответные меры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости .

Дипломат напомнила про соглашение о взаимных отношениях в области рыболовства между СССР и Фарерскими островами от 27 ноября 1977 года. По словам Захаровой, недружественные действия автономии ставят под вопрос ее приверженность этому документу.

Данные действия могут подорвать перспективы двустороннего рыбохозяйственного сотрудничества. Захарова добавила, что в случае введения островами ограничений для российских рыбаков, Россия будет вынуждена принять адекватные меры.

По данным СМИ, в августе в парламент Фарерских островов поступил законопроект, который предполагает введение ограничительных мер для российских рыбопромышленных компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд». Источник сообщал, что Россия может ответить на эти действия закрытием доступа к своему рынку.

Ранее Россия и Норвегия провели две внеочередные встречи, но не смогли согласовать новую дату переговоров по рыболовным квотам на 2026 год. Осло пригрозило Москве «мелкой рыбой» из-за сложных переговоров.

