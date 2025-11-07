Норвегия пригрозила России «мелкой рыбой»

Переговоры по рыболовству между РФ и Норвегией зашли в тупик после полувекового сотрудничества из-за того, что Осло ввело санкции против российских судоходных компаний. Если стороны не договорятся, то Москва будет получать меньше крупной рыбы, сообщает High North News со ссылкой на главу норвежского Минрыболовства Марианну Сивертсен Нэсс.

Ранее Россия и Норвегия провели две внеочередные встречи, но не смогли согласовать новую дату переговоров по рыболовным квотам на 2026 год, в том числе на вылов трески в Баренцевом море. Обычно такие консультации проходят в октябре каждого года.

До этого Норвегия поддержала санкции Евросоюза и запретила двум российским рыболовным компаниям посещать норвежские порты и нейтральные воды. Из-за этого они потеряли право работать в экономической зоне Норвегии, где водится более крупная рыба.

«Также существуют опасения, что, если мы не сможем достичь соглашения о рыболовстве, российская сторона может решить увеличить объемы вылова в российской экономической зоне. Это приведет к тому, что Россия будет вылавливать больше мелкой рыбы, чем в норвежской экономической зоне, где рыба крупнее», — сказала норвежский министр.

Нэсс назвала ситуацию с российско-норвежскими переговорами о рыболовстве «очень сложной».

