Захарова: Москва надеется, что результаты выборов в Молдавии будут объективными

Результаты предстоящих парламентских выборов в Молдавии должны объективно отражать истинную волю жителей страны. Москва надеется на такой исход, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости .

По ее словам, Россия внимательно будет следить за исходом выборов в Молдавии. Москва надеется, что результаты будут объективными.

Захарова добавила, что Кремль выступает за восстановление и развитие конструктивных отношений между РФ и Молдавией. По ее словам, молдаване не поддерживают русофобские наклонности официальных лиц республики.

Также офпред МИД РФ назвала электоральную кампанию в Молдавии антидемократической. Об этом свидетельствуют оценки самих молдаван. По словам Захаровой, электоральная кампания стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.

Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова призвала ЦИК республики открыть в РФ больше участков для голосования, так как их будет всего два в Москве.

