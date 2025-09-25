Захарова: Москва надеется, что результаты выборов в Молдавии будут объективными
Результаты предстоящих парламентских выборов в Молдавии должны объективно отражать истинную волю жителей страны. Москва надеется на такой исход, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
По ее словам, Россия внимательно будет следить за исходом выборов в Молдавии. Москва надеется, что результаты будут объективными.
Захарова добавила, что Кремль выступает за восстановление и развитие конструктивных отношений между РФ и Молдавией. По ее словам, молдаване не поддерживают русофобские наклонности официальных лиц республики.
Также офпред МИД РФ назвала электоральную кампанию в Молдавии антидемократической. Об этом свидетельствуют оценки самих молдаван. По словам Захаровой, электоральная кампания стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.
Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова призвала ЦИК республики открыть в РФ больше участков для голосования, так как их будет всего два в Москве.
