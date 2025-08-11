Памфилова призвала ЦИК Молдавии открыть в РФ больше участков для голосования

Молдавские избиратели, проживающие в России, опасаются, что на сентябрьских парламентских выборах будет открыто всего два избирательных участка в Москве. По их просьбам глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова направила обращение в ЦИК Молдавии и БДИПЧ ОБСЕ, сообщает РИА Новости .

Она попросила увеличить число участков для голосования в РФ. Памфилова указала, что ЦИК России готова оказать необходимую для этого помощь, обеспечив логистические и технические аспекты.

В июле ЦИК Молдавии заявила, что собирается открыть для граждан страны, проживающих в РФ, всего два участка для голосования на парламентских выборах 28 сентября. Памфилова подчеркнула, что это слишком мало.

Она отметила, что в РФ проживает более 500 тыс. граждан Молдовы. Если будет открыто всего два участка, то многие из них лишатся возможности проголосовать.

Ранее Гагаузия обвинила власти Молдавии в дестабилизации ситуации после суда над Евгенией Гуцул. Регион считает, что центральные власти республики избрали репрессивные методы вместо конструктивного диалога.