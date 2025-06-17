Основным итогом саммита «Большой семерки» (G7) являлась констатация колоссального ущерба от санкций в отношении России или же зафиксированный «самострел». Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Главным результатом заседания „семерки“ стала констатация многомиллиардного ущерба, который ей нанесли антироссийские санкции», — отметила дипломат.

51-я встреча G7 проводится с 15 по 17 июня в Канаде. В саммите поучаствовали главы ФРГ, Канады, Великобритании, Франции, Японии, Соединенных Штатов и Италии.

Ранее президент США Дональд Трамп уехал с саммита G7. Французский лидер Эммануэль Макрон сказал, что глава Соединенных Штатов сделал это для урегулирования конфликта между Ираном и Израилем.

Трамп, в свою очередь, опроверг это заявление. Он сказал, что Макрон не знает, по какой причине американский президент действительно уехал.