«Эммануэль все понимает неправильно»: Трамп объяснил, почему покинул саммит G7

Трамп опроверг слова Макрона о причинах своего ухода с саммита G7

Президент США Дональд Трамп опроверг слова французского коллеги Эммануэля Макрона, заявившего, что американский лидер покинул саммит G7, чтобы работать над прекращением огня между Израилем и Ираном, сообщает РБК .

Трамп в своей социальной сети назвал неверными утверждения Макрона. Он заявил, что французский президент понятия не имеет, почему он срочно вылетел в Вашингтон. Это не имеет никакого отношения к прекращению огня, а все гораздо серьезнее.

«Намеренно или нет, но Эмманюэль всегда все понимает неправильно», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп покинет саммит «Большой семерки» в Канаде досрочно и вернется в США. В СМИ назвали причиной обострение ситуации на Ближнем Востоке.