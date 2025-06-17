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CNN: Рубио вместе с Трампом досрочно покинет саммит G7 в Канаде

Американский госсекретарь Марко Рубио вместе с президентом США Дональдом Трампом досрочно покинет саммит G7 в Канаде, сообщает RT со ссылкой на CNN.

«Рубио сегодня вечером вместе с президентом Дональдом Трампом возвращается в Вашингтон», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп покинет саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде досрочно и вернется в США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился в ночь на 13 июня. Тель-Авив ударил по Ирану с целью помешать Тегерану в создании собственного ядерного оружия в короткие сроки.

Несмотря на внезапность и определенный успех, Израиль все же не смог достигнуть главной цели: свергнуть нынешний политический режим Ирана, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.