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Захарова: Киеву дадут $50 млрд, чтобы Зеленский «не вякал про ядерное оружие»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад даст Киеву 50 млрд долларов, чтобы президент Украины Владимир Зеленский «не вякал про ядерное оружие».

Она напомнила, как на прошлой неделе украинский лидер заявил, что единственной альтернативой членства в НАТО для его страны будет обладание ядерным оружием. Таким образом, он поставил некий ультиматум.

Захарова добавила, что после этого западные кураторы «осадили» Зеленского. Через неделю Киев сделал еще одно заявление, заявив, что «Украина выбирает НАТО».

«Чтобы не вякал про ядерное оружие, дали 50 миллиардов», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД РФ навала политику Зеленского «абсурдной», а самого президента Украины — «кровавым шоуменом», который «взял в заложники поверивший ему народ» и выбрал «и позор, и войну одновременно».