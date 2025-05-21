Захарова: Франция, расширяя санкции, возглавила западную партию войны против РФ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Франция, расширяя санкции против РФ и оказывая помощь киевскому режиму, возглавила западную партию войны, сообщает РИА Новости .

Она отметила. что санкции ЕС против РФ никакого отношения к урегулированию ситуации на Украине не имеют. Дипломат назвала их элементом политики сдерживания, попыткой компенсировать проблемы Франции в научно-технической сфере, желанием не допустить нормального гуманитарного развития по линии гражданского общества.

По ее словам, российская сторона примет ответные меры в ответ на санкции ЕС.

Ранее Евросоюз одобрил 17-й пакет санкций, который наложил ограничительные меры в том числе на 200 морских судов. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не будут ужесточать санкции в отношении России, так как есть перспектива дипломатическим путем решить украинский конфликт.