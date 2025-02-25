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Захарова: Франция и Британия за 180 секунд изменили свои взгляды

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в искренности Франции и Британии при голосовании по проектам резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности ООН. В своем Telegram-канале она отметила, что они вели себя непоследовательно.

«Между залами Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности размеренным шагом идти минуты три. Это они за 180 секунд изменили свои взгляды на мировой кризис? Или просто в каждом кармане по маске — на любой случай?» — написала дипломат.

Генассамблея ООН поддержала антироссийскую резолюцию по Украине, подготовленную Киевом и рядом стран Запада. Таким образом, документ был принят.

Авторы резолюции требуют от России «вывезти все ее вооруженные силы с территории Украины».

За антироссийский проект проголосовали 93 страны, 18 государств выступили против. Еще 65 стран воздержались.