Захарова: фото Эпштейна показывают «учителей жизни» в «интересных позах»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела неожиданную параллель между процессом ознакомления с архивом Джеффри Эпштейна и реалиями советской жизни 80-х годов
«Я ребенок, выросший в очередях 80-х. За всем: за зубной пастой, за порошком, за обувью, за сахаром и солью. <…> Про очереди я знаю все. Так мне казалось до 20 декабря 2025, пока министерство юстиции США не предложило мне встать в очередь, чтобы посмотреть „файлы Эпштейна“», — отметила Захарова своем Telegram-канале.
Захарова также прокомментировала часть уже обнародованных фотографий, на которых, по ее словам, запечатлены «учителя жизни». Эти люди, как отметила представитель МИД, ранее «свысока относились к России и читали лекции о „демократии и правах человека“», а на снимках предстают «в интересных позах с не менее интересными партнерами по отдыху».
