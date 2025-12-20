Захарова ответила Зеленскому комментарием о «четвертом Путине»

Захарова Зеленскому: кончай употреблять, у тебя выборы на носу

Поводом стало интервью украинского политика польским СМИ, в котором он заявил: «Путиных много. Один разговаривает с американцами, другой произносит речи, третий делает что-то другое».

Отреагировав на это в своем телеграм-канале, Захарова продолжила мысль Зеленского в сатирическом ключе.

«Надо было договорить: „А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: „Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым бело“», — написала она.

