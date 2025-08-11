сегодня в 20:08

Захарова: другие государства обойдутся без советов Зеленского

Народу и властям других стран не нужны советы украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС .

Такими словами она прокомментировала заявления Зеленского, который утверждает, что президент РФ Владимир Путин «попытается обмануть» американского лидера Дональда Трампа в ходе переговоров на Аляске.

По словам Захаровой, забота Зеленского нужна только населению Украины. Однако, по ее словам, ему нет дела до народа.

Офпред МИД РФ добавила, что другие страны «как-нибудь обойдутся без его никчемных советов».

Переговоры Путина и Трампа состоятся 15 августа на Аляске. Американская сторона не подтвердила намерение приглашать туда Зеленского.