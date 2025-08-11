Захарова: другие государства обойдутся без советов Зеленского
Фото - © РИА Новости
Народу и властям других стран не нужны советы украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
Такими словами она прокомментировала заявления Зеленского, который утверждает, что президент РФ Владимир Путин «попытается обмануть» американского лидера Дональда Трампа в ходе переговоров на Аляске.
По словам Захаровой, забота Зеленского нужна только населению Украины. Однако, по ее словам, ему нет дела до народа.
Офпред МИД РФ добавила, что другие страны «как-нибудь обойдутся без его никчемных советов».
Переговоры Путина и Трампа состоятся 15 августа на Аляске. Американская сторона не подтвердила намерение приглашать туда Зеленского.