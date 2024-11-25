Захарова дала оценку словам главы Военного комитета НАТО об ударах по РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о заявлении адмирала Роба Бауэра, главы Военного комитета НАТО, который допустил удары по России в предварительном порядке, пишет РИА Новости .

«Видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину», — предположила Захарова.

В новой доктрине ядерного сдерживания, подписанной Путиным 19 ноября, обозначены условия применения Россией атомного оружия, включая ответ на использование ядерных и других видов массового поражения против РФ и ее партнеров.

Параллельно с этим глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр озвучил меняющуюся концепцию альянса. По его словам, организация отходит от чисто оборонительной позиции «ожидания нападения». Теперь в случае потенциального военного столкновения с российской стороной рассматривается возможность превентивного применения высокоточного вооружения по российским объектам.

Ядерный ответ может последовать при нескольких сценариях: если зафиксирован массовый запуск летательных аппаратов, включая БПЛА и ракеты, с вторжением в воздушное пространство РФ; когда подтверждается нанесение ракетных ударов по территории России или ее союзников; в случае применения противником оружия массового поражения по российским военным объектам за рубежом. Кроме того, поводом станет использование обычных вооружений, несущих критическую опасность суверенитету РФ и Беларуси, а также атаки на стратегические государственные и военные объекты, без которых невозможно нанесение ответного ядерного удара.

Крайняя необходимость и исключительные обстоятельства могут вынудить к использованию ядерного потенциала, который в российской доктрине позиционируется исключительно как инструмент стратегического сдерживания.