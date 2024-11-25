В НАТО призвали к превентивным ударам по РФ в случае конфликта

На конференции в Брюсселе, транслировавшейся через YouTube, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр озвучил новую стратегическую концепцию альянса. По его мнению, организация должна отойти от чисто оборонительной доктрины, пишет РБК .

Бауэр подчеркнул важность упреждающих действий вместо пассивного ожидания агрессии. Ключевым элементом новой стратегии он назвал возможность нанесения опережающих высокоточных ударов по российским военным объектам, в частности, по пусковым установкам, при возникновении угрозы нападения со стороны РФ.

Руководитель комитета положительно оценил трансформацию альянса от сугубо оборонительной позиции к более активной стратегии сдерживания. Он акцентировал внимание на необходимости превентивного уничтожения систем вооружения потенциального противника, способных представлять угрозу для стран НАТО.

После того как Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по российской территории дальнобойным вооружением, Россия внесла изменения в свою ядерную стратегию.

Генеральный секретарь НАТО призывает альянс сфокусироваться на трех ключевых направлениях: модернизации противовоздушной обороны, пополнении военных складов и развитии технологий высокоточного оружия.

Москва последовательно демонстрирует отсутствие агрессивных намерений в отношении стран Североатлантического альянса. В частности, российский президент Владимир Путин многократно акцентировал внимание на том, что конфронтация с НАТО противоречит интересам России во всех сферах — от военной до экономической, и не имеет под собой никаких оснований.

Потенциальные угрозы включают различные виды современного вооружения: от беспилотных летательных аппаратов до гиперзвукового оружия. Особую обеспокоенность вызывает размещение ядерных боеприпасов в государствах, не обладающих собственным атомным арсеналом, а также наличие крылатых и баллистических ракет у возможных противников.

После того как украинские силы применили западное вооружение (британские Storm Shadow и американские ATACMS) против российских приграничных регионов — Курской и Брянской областей, российская сторона нанесла ответный удар. Президент РФ сообщил об использовании баллистической ракеты «Орешник» по индустриальному объекту в Днепре. Он также предупредил о возможности нанесения ударов по инфраструктуре стран-поставщиков оружия Украине, подчеркнув расширение масштаба конфронтации до глобального уровня.