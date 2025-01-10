Захарова: Запад претворялся, что участвует в переговорах по Украине с 2014 года

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние заявления о возможных переговорах между Россией, Украиной и США, которые могут состояться в начале 2025 года. Она считает, что дискуссии начались еще в 2014 году, однако западные государства лишь имитировали свое участие, сообщает «ФедералПресс» .

В ответ на сообщения американского телеканала CNN о планах администрации президента США Джо Байдена и украинских властей возобновить диалог с Россией в первой половине 2025 года, Захарова отметила, что западные страны на самом деле стремились к эскалации конфликта на континенте.

Она напомнила, что Минские соглашения, подписанные в 2015 году, должны были стать основой для стабилизации ситуации на Украине. По словам Захаровой, несмотря на наличие необходимых условий для реализации этих соглашений, Запад преследовал совсем иные цели, начиная с президентства на Украине Петра Порошенко и до сих пор.

Западные лидеры уже давно открыто заявили о нежелании выполнять Минские договоренности, ставя перед собой задачу разжигания конфликта в Европе для достижения своих геополитических и финансовых целей, заключила Захарова.