Захарова: чиновники Запада являются соучастниками преступлений против журналистов РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что чиновники Запада из международных организаций становятся соучастниками преступлений режима Киева против журналистов из России, сообщает ТАСС.

Захарова прокомментировала атаку на съемочную группу НТВ в Горловке.

«Без принятия исчерпывающих мер по прекращению этой чудовищной националистической охоты на наших корреспондентов это означает только одно: те люди, те сотрудники, те бюрократы, которые отвечают в этих самых международных организациях за данное направление, вольно или невольно становятся соучастниками этих преступлений», — отметила она.

По словам официального представителя, такими действиями украинских нацистов подталкивают к новым злодеяниям.

По информации врачей, журналисты телеканала НТВ, которые получили тяжелые ранения во время обстрела в Горловке, впали в кому.