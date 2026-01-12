Захарова: британских политиков тянет в Киев, как злодеев на место преступления

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британских политиков тянет в Киев, как злодеев на место преступления. Так она прокомментировала задержку министра обороны Великобритании Джона Хили в поезде в Киеве из-за ракетной атаки, сообщает kp.ru .

Министр обороны Великобритании Джон Хили, ранее призывавший «похитить Путина», оказался заблокирован в поезде в Киеве из-за ракетной и дроновой атаки, сообщает Daily Mail.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала этот инцидент. Она отметила, что британских политиков тянет в Киев, как злодеев на место их преступления.

На вопрос, можно ли чем-то помочь британскому министру, Захарова ответила, что ему уже ничто не поможет, кроме чистосердечного раскаяния и смиренного покаяния. Она также добавила, что не ожидает сокращения визитов британских политиков на Украину.

