Задержанный по делу Эпштейна Турбьерн Ягланд пытался совершить суицид

Экс-премьер-министр и бывший генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, фигурирующий в расследовании из-за обнародованных материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, предпринял попытку совершить суицид, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на iNyheter.

Предварительно известно, что Ягланд пытался свести счеты с собственной жизнью около недели назад. В итоге бывшего политика госпитализировали в одну из местных больниц, где он продолжает оставаться в тяжелом состоянии.

Ранее норвежские следователи из Центрального управления по борьбе с экономическими и экологическими преступлениями осуществили обыски в жилище Ягланда, а также в ряде других его владений. Опубликованные в рамках дела Эпштейна бумаги указывают на контакты между ними: в переписке Ягланд, в частности, спрашивал, мог ли Эпштейн оказать содействие в приобретении недвижимости для личных нужд. Комментируя ситуацию норвежским журналистам, Ягланд утверждал, что в конечном итоге покупка была совершена на кредитные средства, полученные в банке.

Ранее сообщалось, что по делу Эпштейна также задержали бывшего британского посла в США Питера Мандельсона. Его задержали по подозрению в коррупционных действиях, совершенных при исполнении государственных обязанностей.

