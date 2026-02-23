Times: по делу Эпштейна задержали экс-посла Британии Мандельсона

Бывший британский посол в США Питер Мандельсон был задержан правоохранительными органами в рамках расследования, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает издание Times, пишет РИА Новости .

«Сегодня (23 февраля — ред.) днем полицейские в штатском вывели лорда Мандельсона из его лондонского дома», — говорится в публикации.

Предварительно известно, что днем Мандельсона из его резиденции в Лондоне вывели сотрудники полиции в гражданской одежде.

Позже столичная полиция официально подтвердила факт задержания 72-летнего мужчины по подозрению в коррупционных действиях, совершенных при исполнении государственных обязанностей. После этого его доставили в полицейское управление для проведения допроса.

Уголовное дело в отношении Мандельсона было возбуждено по факту передачи секретных документов. После того как Министерство юстиции США обнародовало очередную часть архива Эпштейна, британские журналисты установили, что в 2009 году Мандельсон, занимая тогда пост министра по бизнесу, отправил Эпштейну один из внутренних правительственных меморандумов.

Ранее сообщалось, что Эпштейн мог прятать материалы по своему делу на засекреченных складах на территории США.

