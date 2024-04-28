Задержанному украинскому студенту МГУ уменьшили срок пребывания в РФ

Арестованный украинский студент МГУ получил уведомление об уменьшении срока пребывания в Российской Федерации и необходимости выехать из страны за три дня, сообщает РИА Новости .

Ранее молодого человека арестовали на 12 суток в столице за попытки собрать в Сети деньги для украинской армии, размещение информации националистического характера и призывы к ударам по Москве. Задержанный учился на шестом курсе факультета фундаментальной медицины.

«То обстоятельство, что Гулько С. В. выдано уведомление <…>, не препятствует назначению Гулько С. В. справедливого наказания за совершенное им правонарушение», — сказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, у студента есть действующий украинский паспорт, а заявление на получение гражданства РФ он не подавал. В соцсетях он не один раз высказывал намерения после обучения сразу покинуть страну, так как чувствует себя неуютно.