Предприниматель Эррол Маск обрушился с критикой на современную Европу. В интервью РИА Новости он заявил, что «социалистические идеи превратили европейцев в нацию, теряющую желание работать».

«Вы создали систему, где человек думает: „Зачем напрягаться, если государство и так обеспечит?“ Это путь к деградации», — пояснил свою позицию бизнесмен.

Особое негодование Маска-старшего вызвала налоговая политика ЕС.

«Когда правительство забирает львиную долю доходов, логично, что предприниматели бегут в другие регионы. Вы сами выталкиваете тех, кто создает рабочие места», — отметил он, имея в виду растущую эмиграцию бизнесменов из Франции и Германии в страны с более либеральным налогообложением.

При этом Маск считает, что европейцы не поглупели — их IQ и изобретательность все еще на высоте. Но эти качества теперь работают не на производство, а на поиск лазеек в системе соцподдержки. Его слова косвенно подтверждаются данными Евростата: за последние 5 лет число трудоспособных граждан, живущих на пособия, выросло на 18%.

«Если бы ваши прадеды увидели, во что превратилась их трудолюбивая Европа, они бы не поверили своим глазам», — резюмировал отец главы SpaceX.