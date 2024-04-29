Заблокированный в Telegram чат-бот СБУ возобновил работу

сегодня в 13:14

Чат-бот службы безопасности Украины возобновил работу в Telegram, сообщается на канале «Spravdi» .

Этот бот помогает украинским службам узнать информацию о расположении российских войск.

При этом, украинская сторона сообщила, что Россия создала псевдоботы и боты-двойники, через которые может распространять дезинформацию или собирать информацию.

Граждан Украины предупредили об осторожности и об использовании украинского бота.

Ранее Telegram заблокировал украинские чат-боты, собиравшие данные о расположении российских войск и объектов.

Был заблокирован бот «Єворог», запущенный украинским Минцифры в 2022 году.