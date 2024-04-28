Telegram заблокировал боты украинских спецслужб
Мессенджер Telegram заблокировал боты украинских спецслужб
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Telegram заблокировал украинские чат-боты, собиравшие данные о расположении российских войск и объектов, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным авторов канала, заблокирован бот «Єворог», запущенный украинским Минцифры в 2022 году.
Перестали работать специальные программы СБУ, собиравших информацию о российских войсках и авиации.
Ранее сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что аккаунты и боты, распространяющие призывы о насилии или публикующие координаты для нанесения ударов, оперативно банятся администрацией мессенджера.