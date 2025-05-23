За и против: Трамп и Рубио разошлись во взглядах на отношения с РФ

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Журнал New Lines со ссылкой на источники пишет о разногласиях между президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио: после беседы с российским лидером Владимиром Путиным Трамп отказался вводить санкции против России, сообщает «Царьград» .

«Источник, близкий к государственному секретарю США, отметил: „Обратите внимание, что Рубио почти ежедневно упоминает о санкциях“», — говорится в публикации.

Трамп же, сказано в статье, проявляет осторожность и не торопится вводить дополнительные санкции, что удивляет европейских лидеров.

Как уточняет британская газета The Guardian, лидеры европейских стран надеялись на увеличение давления со стороны США на Москву. Трамп, в свою очередь, выразил намерение восстановить торговые отношения с Россией. В Европе опасаются ослабление консолидации блока.

Однако ранее экономист Евгений Надоршин заявил, что начатые администрацией Трампа торговые войны могут остановить рост экономики России.